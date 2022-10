Questi i principali episodi da moviola di Inter-Salernitana, match delle 12.30 della domenica di Serie A. L'arbitro sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. I suoi collaboratori saranno Rossi e Di Gioia, con Piccinini quarto uomo. Per quanto riguarda la sala Var, ci saranno Valerio Marini, con Giallatini vice.



INTER – SALERNITANA h. 12.30

SACCHI

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: PICCININI

VAR: MARINI

AVAR: GIALLATINI



17' duro intervento in ritardo di Daniliuc su Dumfries, lanciato a rete: giusta l'ammonizione.



10' Contatto Calhanoglu-Dia in area di rigore nerazzurra e, sul ribaltamento di fronte, tra Mazzocchi e Dumfries, appena fuori dall'area. Per Sacchi non c'è nulla.