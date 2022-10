: Si oppone al tiro a giro di Kastanos. I suoi impegni di giornata finiscono lì. Se la gode da spettatore.: I movimenti di Dia e gli inserimenti di Kastanos gli provocano qualche grattacapo. Con un retropassaggio di testa mette i brividi ai suoi e costringe Acerbi agli straordinari. Colpisce di testa su cross di Dimarco e chiama Sepe all’intervento.: In crescita costante, si muove bene con tutta la linea e sceglie sempre il tempo migliore per le uscite.: Qualche imprecisione palla al piede, ma in marcatura è sempre puntuale e Piatek non ne vede una.: Martella Mazzocchi con continue incursioni alle sue spalle. Serve a Lautaro un assist da spingere in rete ma l’argentino prova il tacco alla Creso e cicca il pallone.: s.v.): Cambia solo il compagno d’assistenza, questa volta al posto di Bastoni c’è Mkhitaryan, che vede l’inserimento e lo premia. Lui stoppa al volo, elude l’intervento di Pirola e calcia a botta sicura per la rete del 2-0. Suo l’appoggio per Lautaro, bravo poi a scaricare in rete. Gol e assist.: Sradica palloni e fa ripartire l’Inter in contropiede. La rete del 2-0 porta la firma di Barella, ma in realtà fa tutto lui: conquista palla, lotta in mezzo a campo e con un lancio millimetrico manda in porta il centrocampista italiano. Brozovic in regia non manca per niente.: s.v.): Dopo un avvio complicato per una serie di acciacchi fisici, l’armeno sta diventando sempre più importante per Simone Inzaghi. Qualità e intelligenza tattica, fa sempre la cosa giusta.: Entra tra gli applausi di San Siro, gioca facile e enza sbavature).: Vince la sfida con Candreva e arriva sul fondo con estrema facilità. Esce per un problemino fisico, dopo aver fatto su e giù per la fascia.: Con un bel recupero sulla fascia strappa applausi dalle tribune. Inizia a muoversi con maggiore fiducia e confidenza, finalmente a suo agio negli schemi di Inzaghi).: È in buono stato di forma e si muove su tutto il fronte d’attacco offrendo sempre buone soluzioni ai compagni. Si vede poco in zona gol, ma lavora per la squadra.: Rientra dopo l’infortunio per mettere qualche minuto nelle gambe. Lautaro lo serve sulla corsa per mandarlo al tiro, ma inciampa sui suoi stessi piedi).: Riceve palla da Calhanoglu, prende la mira e dai 25 metri scarica nell’angolino più lontano. Quinto gol in tre partite contro la Salernitana.: L’Inter ha cambiato pagina e superato il momento di difficoltà. Conferma la squadra di Barcellona ad eccezione del solo Bastoni e vince dominando.: La conclusione di Lautaro è insidiosa ma non irresistibile, si distende ma non ci arriva. Poi è bravo a murare l’argentino da pochi passi e anche a respingere il colpo di testa di Skriniar.: Suo il provvidenziale recupero che nega a Dzeko la gioia del gol. Il migliore del terzetto difensivo.: Accorcia male e tardi su Lautaro, che prende la mira e realizza l’1-0. Stende Dumfries lanciato a rete e guadagna un giallo. Poco dopo l’arbitro lo grazia, quando meriterebbe il secondo cartellino per un fallo a limite dell’area.: Scherzato da Barella sul gol del 2-0.: s.v.): Mette in mezzo qualche buon pallone, ma non crea nessun pericolo serio alla retroguardia nerazzurra e concede non poco spazio a Dimarco.: Tante corse a vuoto, arriva spesso in ritardo.: Nel primo tempo è l’unico dei suoi a portare qualche pericolo verso la porta di Onana. Ci prova due volte, in una dà l’illusione del gol, nell’altra impegna il portiere nerazzurro.(Dal 15’ s.t.: Prova a fare un po’ di ritmo ai suoi, ma ci riesce fino a un certo punto.: Agisce da regista ma non riesce mai a prendere in mano il gioco, anche perché il pallino è spesso dell’Inter.: s.v.): Il duello con Dumfries è impari. Non riesce ad andargli via una sola volta e lo soffre per tutto il match in fase di contenimento.: s.v.): Pomeriggio da dimenticare a San Siro, totalmente estraneo alla manovra e invisibile in zona gol.: Si avvita in cielo e di testa colpisce il bel cross di Candreva, mandando però alto il pallone).: Meglio del compagno di reparto, ci prova con qualche iniziativa personale ed è suo l’assist per Kastanos, che meriterebbe di essere sfruttate meglio.: La Salernitana è ordinata ma propone poco, causa anche le tante assenze importanti.