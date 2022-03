LE STATISTICHE

E'ad aprire la 28esima giornata di campionato: i nerazzurri cercano di uscire dal loro momento di crisi e hanno un'occasione da non perdere contro il fanalino di coda Salernitana, rivitalizzata però da un importante mercato di gennaio. Inzaghi valuta il turnover per reinserire nelle rotazioni Sanchez e Darmian, mentre Nicola punta su Djuric che ha già segnato al Milan.L’Inter è la squadra che ha vinto più gare in percentuale contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A (83%, 10 su 12) oltre a essere l’unica imbattuta contro queste formazioni.La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime quattro gare di campionato, già un record per i campani in Serie A; l’ultima formazione neopromossa che ha registrato più “X” consecutive nella competizione è stata il Parma, tra aprile e maggio 2019 (cinque).L’Inter non ha segnato in quattro partite di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra il 5 e il 26 febbraio 2012 (con Claudio Ranieri alla guida). A partire dal 1929/30 solo tre volte i nerazzurri non hanno trovato la rete in cinque match consecutivi considerando tutte le competizioni: nel febbraio 2012, tra febbraio e marzo 1999, tra marzo e aprile 1975.Calcio d'inizio alle ore 20:45 a San Siro, diretta tv e streaming su Dazn e Sky– Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez.– Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Verdi; Mousset, Djuric.