I primi 15' dell'Inter contro la Salernitana hanno mostrato ancora qualche incertezza da parte dei nerazzurri. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Anche ieri l’Inter ha cominciato con titubanza, preda del calo di autostima del suo orribile febbraio, due punti in quattro giornate di campionato. L’angoscia che prende quando ci si ritrova prigionieri di un labirinto. Bene ha fatto la Salernitana a pascolare sul prato delle insicurezze interiste. Nel primo quarto d’ora i ragazzi di Nicola aggredivano, arrivavano prima sul pallone e ripartivano in fretta. Non hanno però avuto la forza di monetizzare la superiorità psico-fisica e di estremizzare così le ansie interiste. Si sono costruiti l’occasione giusta, ma l’hanno sprecata”.