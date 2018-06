Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il responsabile del settore giovanile dell'Inter, Roberto Samaden, parla dei diversi obiettivi che hanno i nerazzurri e la Fiorentina in merito ai giovani calciatori.



“Più importante vincere trofei o portare giovani in Prima Squadra? Il compito più importante è sicuramente il secondo, in questi anni la Fiorentina si sta togliendo molte soddisfazioni con i vari Bernardeschi, Chiesa e in futuro Gori e Sottil. All’Inter abbiamo scelto strade diverse, anche a causa del fair play finanziario, ma in Serie A ci sono tanti calciatori che vengono dal nostro vivaio: a Firenze avete Benassi e Biraghi”.