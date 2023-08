Non ci sono schiarite, ognuno rimane sulle proprie posizioni. Tanto cheIeri il brusco stop alla trattativa, che non è ancora collassata ma non ha fatto passi avanti verso la conclusione dopo che il padre di Samardzic ha alzato le proprie richieste su commissioni e ingaggio.Come riporta Sky,, dato che la connessione tra i due trasferimenti, quella sì, pare essere saltata. Di certo c'è che la squadra friulana vorrebbe cedere il suo gioiello serbo all'Inter e non a squadre estere come il West Ham, che potrebbe farsi vivo in caso di cessione di Paqueta'. Le parti si sono date qualche giorno per riflettere e decidere su ogni aspetto.