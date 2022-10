Continua a far discutere, anche con l'uso della forza () dagli ultras in segno di rispetto per la morte del capo ultras, morto in un attentato sotto casa, nel pre-serata di ieri prima della sfida. Non tutti i tifosi presenti nel settore del secondo anello verde, infatti, erano d'accordo sul rinunciare al diritto di vedere la partita nonostante il lutto, ma di fatto sono stati obbligati a sottostare all'imposizione dei capi della Nord.C'è però di più, perchée non buttare al vento i soldi spesi per il proprio biglietto. Alcuni sono riusciti ad accedere al terzo anello, poco controllato, ma. Attimi di tensione si sono registrati fra le parti, più che altro perché le stesse forze dell'ordine che stavano impedendo questa richiesta, non erano intervenute per evitare che gli ultras obbligassero questi tifosi a lasciare il proprio posto pochi istanti prima.