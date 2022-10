Vittorio Boiocchi, 69 anni, storico capo della Curva Nord (il tifo organizzato dell'Inter) è rimasto ucciso questa sera dopo un agguato sotto casa a colpi di arma da fuoco. L'uomo sarebbe stato raggiunto da tre colpi - al torace e al collo - mentre si trovava in via Fratelli Zanzottera, nella periferia Ovest di Milano. Erano circa le 19.50 quando Boiocchi è stato vittima dell'agguato nel quartiere Figino e dopo il quale è stato soccorso e trasportato immediatamente - in condizioni gravissime - all'ospedale San Paolo. La notizia è arrivato molto presto anche a San Siro, a pochi minuti dall'inizio del match tra Inter e Sampdoria e, verosimilmente per questo motivo, la Curva Nord ha deciso stasera di inscenare una sorta di sciopero del tifo.