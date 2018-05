L’Inter è alla ricerca di plusvalenze: almeno 40 milioni da raggiungere entro la fine di giugno e per riuscirci, come già accaduto lo scorso anno, sarà necessario sacrificare qualche giovane. A tal proposito la Primavera di Stefano Vecchi ha messo in vetrina qualche baby calciatore che ha già suscitato l’interesse di qualche qualche squadra.



GIAMPAOLO COLPITO DA EMMERS - Come accaduto a Xian Emmers, genietto belga del centrocampo che tanto piace alla Sampdoria, ma soprattutto a Marco Giampaolo, certo del potenziale che il ragazzo potrà esprimere nel tempo. Un diamantino grezzo ancora da lavorare, ma dal talento assicurato. Insomma, uno di quelli che sembrano avere tutto per potersi affermare in Serie A, specie se crescendo con la dovuta calma e con il lavoro specifico che da Sempre Giampaolo sa impostare con i giovani.



SKRINIAR BIS - Ovviamente, come accade spesso in questi casi, l’idea dell’Inter è quella di mantenere il controllo del calciatore mediante il diritto di recompera. I rapporti con la Sampdoria sono ottimi e l’operazione potrebbe trasformarsi in uno Skriniar bis. L’anno scorso in Liguria ci finì Caprari (valutato oltre dieci milioni) e con un conguaglio i nerazzurri riuscirono a strappare Skriniar. Questa volta sotto l’attenzione di Ausilio ci sono soprattutto Praet, Kownacki e Bereszyński.