Una nuova chance per dimostrare che sì, è l’attaccante giusto per l’Inter anche per la prossima stagione.. Mercoledì c’è un altro pezzo da aggiungere al puzzle scudetto: alle 20.45 contro lo Spezia, in un campo che ha già visto cadere il Milan. Bisognerà stare molto attenti, e Antonio Conte questo lo sa bene.Niente conferenza stampa martedì, l’Inter ha svolto una leggera rifinitura in vista della partita contro i liguri.Il cileno si prepara, forte delle parole di poche settimane fa del suo allenatore: “Avrei voluto utilizzarlo di più ma vedete anche le prestazioni di Lukaku e Lautaro. Posso dire che l’Inter ha un grande attacco, con loro tre siamo messi bene. Sanchez è una grande alternativa”.- Parole importanti, certo, ma Sanchez vorrebbe un pizzico di spazio in più. Nelle ultime 10 partite ha giocato solo due volte da titolare. Ha caratteristiche diverse da Lukaku e Lautaro, si è evoluto in un assistmen più che in un goleador (seppur a Parma ha siglato una doppietta decisiva). A fine stagione andranno fatte le valutazioni del caso, sia da parte del club che del giocatore. A 32 anni il Nino è ancora abbastanza giovane da avere un ruolo più centrale in un’altra squadra.. Due nomi su tutti,, cercati a lungo negli ultimi anni, che continuano a piacere. Poi andrà valutato Sebastiano, di ritorno dal prestito al Venezia, e. In questo mese, poco più, che resta prima del termine della stagione (7 partite)