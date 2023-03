Alexis Sanchez ha lasciato l’Inter per il Marsiglia ma ha ancora il dente avvelenato contro il suo ex club. Ai microfoni di TVN, il cileno ha sparato a zero contro Simone Inzaghi e quanti non hanno saputo trarre il meglio da lui nell’esperienza in nerazzurro. Ecco le sue parole.



"All'Inter ero tranquillo... mi hanno dato la possibilità di dimostrare chi fossi? Ho detto che avrei accettato le critiche se mi avessero fatto giocare e se avessi fatto male. In quel caso avrebbero avuto ragione, ma se invece mi giudicano e non mi danno il tempo di dimostrare... è stato ingiusto. Ero un leone in gabbia"



Il Niño Maravilla ha parlato anche di un retroscena legato a Simone Inzaghi e a un derby perso: "Una volta gli ho detto che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan avremmo perso. Gli ho detto 'Mister, possiamo perdere, attento'. Ed è successo. Non gli ho più detto niente, in quel momento dovevo essere come un elefante: bocca chiusa e orecchie grandi. Poi l'Inter fu sconfitta, ma perché non mi ha fatto giocare?”.



Il riferimento è alla sconfitta per 1-2 del 5 febbraio 2022, match poi decisivo nello scudetto vinta dal Milan. Sanchez entrò a poco più di 20' dalla fine, con i suoi in vantaggio di un gol. Proprio da un suo pallone perso a centrocampo, il Milan trovò il pareggio con Giroud, prima di portare a casa i 3 punti.