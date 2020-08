L'Inter acquista a titolo definitivo Alexis Sanchez, ora è fatta: gli ultimi dettagli sono stati limati con il Manchester United ed è stata raggiunta l'intesa definitiva, negli scorsi minuti.



I DETTAGLI: ARRIVA A ZERO, LO UNITED RISPARMIA 60 MLN - Il cileno classe 1988 risolverà il suo contratto con gli inglesi e firmerà un triennale con l'Inter: arriva praticamente a zero, con un risparmio di 60 milioni lordi, tra stipendio, con un contratto in scadenza nel 2022, e bonus, per il club inglese.



ACCONTENTATO CONTE - Accontentato dunque Antonio Conte, che aveva chiesto a più riprese il suo acquisto: ora nessun problema per vederlo in campo in Europa League.