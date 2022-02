Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la 16esima e terzultima giornata nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Gli attaccanti dell'Inter, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez lanciano Cile e Argentina rispettivamente contro Bolivia e Colombia. L'ex juventino Bentancur apre il poker dell'Uruguay sul Venezuela, poker anche del Brasile ai danni del Paraguay. Un gol e un punto a testa tra Perù ed Ecuador.





Bolivia-Cile 2-3

14' e 86' Alexis Sanchez (C), 37' Enoumba (B), 77' Nunez Espinoza (C), 88' Moreno (B)



Uruguay-Venezuela 4-1

1' Bentancur (U), 23' De Arrascaeta (U), 45' Cavani (U), 53' Suarez (U), 65' Josef Martinez (V)



Argentina-Colombia 1-0

29' Lautaro Martinez (A)



Brasile-Paraguay 4-0

28' Raphinha (B), 62' Coutinho (B), 86' Antony (B), 88' Rodrygo (B)



Perù-Ecuador 1-1

2' Estrada (E), 69' Flores (P)





CLASSIFICA: Brasile 39; Argentina 35; Ecuador 25; Uruguay 22; Perù 21; Cile 19; Colombia 17; Bolivia 15; Paraguay 13; Venezuela 10.

(Brasile e Argentina una partita in meno e già qualificati).

Le prime quattro si qualificano direttamente per il Mondiale, la quinta va agli spareggi.