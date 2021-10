Dzeko e Lautaro sono le certezze in attacco, ma a regalare ulteriori gioie potrebbe essere Joaquin Correa. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il plus, al netto di un Sanchez polemico, può regalarlo Correa. È l’uomo che Inzaghi ha voluto a tutti i costi, pagato 30 milioni: un esordio da sogno a Verona, poi un infortunio a frenarne il decollo. Dopo la sosta scatterà il suo momento: con lui a pieno regime, anche Lautaro e Dzeko potrebbero saltare qualche turno e risparmiare energie preziose. La stagione è lunga, siamo giusto ai primi chilometri: per arrivare in fondo i gol sono la benzina necessaria”.