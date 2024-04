Inter-Sanchez, futuro ormai scritto: contatti col Trabzonspor, spuntano le idee River Plate e Udinese

Le ultime prestazioni del cileno stavano contribuendo a far diffondere alcune voci sul suo futuro. Alcuni rumors volevano come i nerazzurri avessero un piano per un possibile rinnovo (contratto in scadenza al 30 giugno 2024). Ma su Sanchez per adesso nulla è cambiato.Se poi nel finale di stagione dovesse esserci un grande exploit del cileno, allora si capirà se agire diversamente, ma, allo stato attuale dei fatti, la situazione è rimasta immutata.

riferiscono i media di settore turchi,. Il pressing è portato avanti in particolare dal tecnico Abdullah Avci: secondo lui, il cileno può e deve diventare il punto di riferimento della sua squadra, motivo per cui il 35enne attaccante dell’Inter è rimasto lusingato dalla proposta del Trabzonspor e sta concretamente valutando l’idea di trasferirsi in Turchia.

, agente del Niño Maravilla e procuratore che già portato in Turchia altri cileni come Pulgar (Galatasaray), Medel e Roco (Beşiktaş). Ma non è tutto., che per il cileno rappresenterebbe un ritorno dopo l'esperienza in Friuli a inizio carriera.