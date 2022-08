In questi minuti Alexis Sanchez è appena arrivato nella sede dell'Inter per firmare la risoluzione del contratto con l'Inter. Nei giorni scorsi la società ha trovato un accordo con l'entourage del giocatore per una buonuscita di 7 milioni di euro. Tutto pronto per l'addio dell'attaccante cileno, che lascerà così nerazzurri dopo tre anni.