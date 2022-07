che nel giro di pochi giorni ha dovuto prima dire addio al sogno del super tridente coninsieme a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku e poi ha visto sfumare a un passo dal traguardo l'acquisto diMentre per il difensore brasiliano,non ha "responsabilità" del mancato arrivo, diverso è il discorso riguardante Dybala.Con il mancato arrivo di Dybala, non c'è più quella fretta che c'era fino a qualche giorno fa, considerando che non ci saranno altri movimenti in entrata in attacco, ad eccezione, eventualmente, di un giovane da aggregare come quinta punta.. "Alexis ha iniziato la pre-season con la squadra e si sta allenando con l'intera rosa. Il mercato è aperto, tuttavia oggi è ancora un giocatore dell'Inter", le parole di Javier Zanetti, ai microfoni di En Cancha confermano cheLe richieste non mancano, sia dal Sudamerica, con il Flamengo interessato, sia dalla Turchia, dove il Galatasarayaveva provato inutilmente a convincere il giocatore.Il club saudita potrebbe accontentare il cileno da un punto di vista economicoe non accetterà - almeno per adesso - offerte di squadre che non siano di prima fascia e in campionati competitivi.