Il ko di Alexisridisegna il reparto offensivo in mano ad Antonioper la semifinale di, in programma lunedì sera, con l'che se la vedrà con lo. In sostanza, considerando che un vicenon c'è mai stato, ora manca anche l'alternativa a: sì, c'è Sebastianoin, che però ha giocato solo 15 minuti post lockdown. Per questo la 'seconda punta' che può affiancare il gigante belga, in alternativa al Toro argentino, è il trequartista danese: ChristianEntrato bene in campo nei due spezzoni diche Conte gli ha concesso, l'ex Tottenham, in gol contro il, illuminante contro il, ha risposto più che positivamente. E ora può essere lui la carta a sorpresa nella gara contro gli ucraini: sgravato da compiti difensivi, libero di muoversi dietro l'unica punta, può diventare l'arma in più in questi ultimi minuti stagionali. Proprio come ai tempi del Tottenham...Negli Spurs, partendo a volte da sinistra, a volte centralmente, era libero di muoversi alle spalle di Harry. Il calcio diè differente da quello di, le richieste per chi gioca da seconda punta sono diverse (tagli, profondità e stare molto vicino al compagno di reparto), però Eriksen da sottopunta può sfoderare le sue migliori qualità: coprire il campo non con la corsa, come può fareo fama con lanci illuminanti, palloni filtranti e taglienti, in grado di spezzare le difese. E mandare in porta Lukaku.