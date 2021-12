Lì davanti, Simone Inzaghi ha spesso avuto la coperta corta, e i problemi non sono del tutto risolti se consideriamo che Joaquín Correa è fuori dal 7 dicembre e che l’argentino rientrerà solo dopo la sosta. Ma alle porte del Natale,, anche per via di un ingaggio che ha sempre creato aspettative altissime.Ma al di là del compenso, sono stati soprattutto i tanti infortuni ad indispettire società e tifosi.dove qualcuno gli rimprovera di aver voluto giocare anche se in condizioni precarie. Così, conspesso polemico sui social, dove è capitato che chiedesse più spazio con messaggi che mettevano alla prova la pazienza dei dirigenti.Eppure, la stessa dirigenza nutre una profonda stima nelle qualità tecniche di Sanchez, ritenuto l’attaccante più forte in rosa. Più di Lautaro e Dzeko, ovviamente a patto che le condizioni fisiche gli consentano di allenarsi e giocare con sufficiente continuità. Così come sta avvenendo in quest’ultimo periodo, in cui sta mostrando la “Maravilla” dei suoi colpi. La gamba non è più quella dei tempi migliori,che può giocare in coppia con chiunque o entrare in corsa.La domanda che tutti si fanno è solo una:Nessuno può saperlo, ma una cosa è certa:e per questo motivo si andrà avanti con Sanchez fino al termine della stagione, una soluzione che era tutt’altro che scontata fino a un mese fa.