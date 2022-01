La positività al Covid di Edin Dzeko candida Alexis Sanchez a una maglia da titolare in vista della sfida contro il Bologna. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come prima della sosta il cileno fosse in un ottimo stato di forma.



“La coppia Toro-Alexis, però, difficilmente tradisce: l’ultima volta in cui l’argentino e il cileno si sono divisi l’attacco nerazzurro è stato venti giorni fa, nella mattanza con il Cagliari a San Siro il 12 dicembre. È finita con un poker totale e tre reti segnate proprio dalla coppia titolare. Più in generale, una grandinata di azioni offensive e occasioni clamorose: se il pallottoliere si è fermato solo a quattro, si deve alla serata da Spiderman di Cragno. In quei giorni Alexis mostrava già una particolare ispirazione, confermata dal successivo gol con la povera Salernitana e dai minuti preziosi come l’oro da subentrato contro il Torino: solo il palo gli ha negato il terzo centro consecutivo prima di Natale. Adesso bisogna capire se la sua buona vena non sia stata intaccata dal viaggio a Santiago per le feste in famiglia, ma di certo il cileno ha ormai smesso di essere il giocatore musone e un po’ fumoso che chiedeva solo di essere ceduto”.