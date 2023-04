Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha detto la sua sulla semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve e la sua ex squadra. Ecco le sue parole.



“I minuti finali di Juve Inter? Le risse e le espulsioni non mi piacciono mai, e mi spiace dirlo ma è stata giusta l’espulsione per Lukaku. Non mi è piaciuta, ci sono i ragazzi che guardano la partita e questi gesti non si fanno. Bisogna esser più tranquilli nelle partite”.



“La partita è stata molto brutta, non mi è piaciuta, ogni tanto spegnevo la tv e poi la riaccendevo. Futuro? Inzaghino non si tocca, lui deve restare, sa fare bene, lasciamolo stare. Sono i giocatori, o meglio alcuni di loro, che non riescono a capire quello che vuole il mister. Tanto che nemmeno io riesco a capire che tipo di gioco abbia in mente di fare l’Inter”.