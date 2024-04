Inter, sarà derby con il Milan per Di Gregorio

8 minuti fa



C’è anche il nome di Michele Di Gregorio sulla lista dei dirigenti dell'Inter per la porta del futuro. Tra i profili monitorati c'è il prodotto del settore giovanile nerazzurro, ceduto al Monza per circa 4 milioni di euro e oggi valutato oltre i 20 milioni. E il prezzo può salire ulteriormente, visto il rendimento di Di Gregorio in queste stagioni di Serie A con la maglia dei brianzoli. L'Inter osserva e riflette per il momento in vista del dopo Sommer.



Il nome di Di Gregorio è finito nel mirino anche del Milan, nel caso in cui i rossoneri dovessero rinunciare a Mike Maignan. La dirigenza rossonera sta infatti lavorando per blindare il portiere francese, ma la trattativa per il rinnovo non è ancora arrivata al momento della verità.