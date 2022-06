Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il grande mercato che sta mettendo in piedi l'Inter sarà poi compensato non da una ma da almeno due uscite. Il primo indiziato è sicuramente Milan Skriniar, per cui il sostituto ideale resta Bremer del Torino. Poi partirà quasi sicuramente un altro elemento top della rosa con la priorità data a De Vrij, ma con le tante offerte giunte per Dumfries che stanno spingendo il club nerazzurro a pensare al sacrificio dell'olandese.