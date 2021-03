, gara valevole per la 28esima giornata di campionato, inizialmente prevista sabato sera a San Siro.La decisione della Lega segue l'indicazione dell', oltre al divieto di disputa della partita contro il Sassuolo aveva stabilito anche la: Cile-Paraguay, Argentina-Uruguay, Ecuador-Cile e Brasile-Argentina.Invece restano in programma quelle europee:contro Galles (24 marzo), Repubblica Ceca (27 marzo) e Bielorussia (30 marzo);contro Slovenia (24 marzo), Cipro (27 marzo) e Malta (30 marzo);contro Israele (25 marzo), Moldavia (28 marzo) e Austria (31 marzo);contro Irlanda del Nord (25 marzo), Bulgaria (28 marzo) e Lituania (31 marzo);contro Cipro (24 marzo), Malta (27 marzo) e Russia (30 marzo);contro Irlanda (24 marzo), Portogallo (27 marzo) e Azerbaigian (30 marzo).ha i primi tre impegni nel girone di qualificazione all'Europeo di categoria contro i pari età di Repubblica Ceca (24 marzo), Spagna (27 marzo) e Slovenia (30 marzo).Infinegioca due gare per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: il 26 marzo in Mauritania e il 30 marzo in casa col Burundi.molecolari a tutto il gruppo squadra, in vista dell'eventuale ripresa degli allenamenti e della successiva partita di campionato sabato 3 aprile a Bologna.Intanto si parla già della possibile data del