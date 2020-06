Inter-Sassuolo è una delle tre gare di questo mercoledì, valida per il 27esimo turno di Serie A: fischio d'inizio alle 19.30, arbitra il signor Davide Massa, di seguito i principali episodi da moviola.





INTER – SASSUOLO Mercoledì 24/06 h. 19.30

MASSA

SCHENONE – IMPERIALE

IV: MINELLI

VAR: NASCA

AVAR: ALASSIO







PRIMO TEMPO



40' - Rigore per l'Inter: Skriniar cade dopo contatto con Boga che interviene alle sue spalle, Massa non ha dubbi e assegna il penalty nonostante le proteste del Sassuolo.



25' - Secondo cartellino giallo dell'incontro: sanzionato Skriniar per fallo su Djuricic. La decisione non convince l'Inter.



23' - Rogerio abbatte Moses, Massa ammonisce l'esterno del Sassuolo. Proteste dei neroverdi.



14' - Il Sassuolo invoca una punizione al limite per tocco con il braccio di Ranocchia, Massa non concede e sul ribaltamento Chiriches stende Lukaku al limite dell'area neroverde: l'Inter protesta e chiede l'ammonizione del difensore, l'arbitro assengna semplice calcio di punizione.



4' - Regolare il gol di Caputo: Moses tiene in gioco l'attaccante del Sassuolo.