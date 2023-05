Il Sassuolo ha messo in difficoltà l'Inter B, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il massiccio turnover abbia inciso sull'intesa degli uomini in campo.



“La vecchia legge del Sassuolo che a San Siro vede rosso, carica e dà il meglio di sé. Dionisi ha dispiegato il suo calcio a fisarmonica, con allargamenti e accentramenti sincronizzati, ampiezza e attacco alla profondità in uguale misura. L’Inter-A avrebbe faticato, figuriamoci l’Inter-B. D’Ambrosio e Bellanova, a destra, non si intendevano sulle contromisure da prendere contro “speedy” Lauriente e sua lentezza Gagliardini non collaborava granché. Sull’altro lato Dimarco lasciava che fossero Acerbi e De Vrji a uscire su Berardi, così Matias Henrique e Frattesi riempivano i vuoti in area con inserimenti voraci. Maxime Lopez si spalmava su 80 metri, impostava dal basso e in non possesso molestava Brozovic sul primo palleggio”.