Inter, scatta l'obbligo di riscatto per Frattesi: le cifre definitive

Redazione CM

Davide Frattesi giura amore all’Inter, non solo a parole. Snodo cruciale per il centrocampista classe 1999 in nerazzurro, non solo per la prestazione di Lecce nella quale ha messo a referto una rete e un assist per il secondo gol di Lautaro Martinez: dal 2 febbraio è scattato infatti l’obbligo di riscatto dal Sassuolo.



LE CIFRE DEFINITIVE - L’Inter la prossima estate dovrà pagare 27 milioni di euro al club neroverde, oltre ai 6 di prestito pattuiti in estate, dai quali però i nerazzurri erano già rientrati con la cessione di Mulattieri: nell’operazione sono inclusi anche 5 milioni di euro di bonus, di cui 4 legati alle presenze e 1 alla vittoria dello scudetto, più una percentuale del 10% sulla rivendita.



L'OBBLIGO DI RISCATTO - Di seguito la dicitura nel bilancio che conferma il passaggio a titolo definitivo: "Acquisto a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Davide Frattesi dal Sassuolo; l'accordo valido per la stagione sportiva 2023-24, prevede per la Capogruppo l'obbligo all'acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni dopo la data del 2 febbraio 2024". Le condizioni si sono verificate: prima di Lecce, l'ultima apparizione risaliva al 28 gennaio, nella sfida vinta a Firenze. Per Frattesi finora 5 gol e 5 assist in 29 partite disputate, quasi mai da titolare.