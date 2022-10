L'Inter festeggia, e scattano i bonus. Con un poker servito al Viktoria Plzen i nerazzurri si sono qualificati per gli ottavi di Champions League facendo fuori il Barcellona e Inzaghi ha ritrovato Lukaku dopo due mesi: ritorno in campo e gol, Romelu is back. Sorrisoni ad Appiano, dove la squadra è pronta a incassare il premio per il passaggio del turno: la società ha stanziato 2 milioni di euro da divedere tra tutti i giocatori.



IL BONUS DI SIMONE - Ma il bonus Champions è previsto anche per Simone Inzaghi. L'allenatore ha rimesso in piedi un girone iniziato con il piede sbagliato, è riuscito a uscire da un momento delicato centrando l'obiettivo. Anzi, andando anche oltre le previsioni della società. Da parte del club c'è sempre stata massima fiducia verso l'allenatore, quando i risultati non arrivavano hanno fatto scudo intorno a lui facendolo lavorare senza pressioni. Una fiducia dimostrata ancora prima con il rinnovo firmato a giugno scorso fino al 2024, con aumento dell'ingaggio da 3 milioni a 4,5 e qull'inserimento di un bonus per l'accesso agli ottavi di Champions. Ora è arrivato il momento di incassarlo.