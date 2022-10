Mandato in Serie B a farsi, come si diceva un tempo, le ossa, il giovane attaccante di proprietà dell'Inter Samuele Mulattieri sta, a suon di reti, trascinando il Frosinone nelle zone nobilissime della classifica.



Una crescita importante, quella evidenziata dal 22enne spezzino, che però almeno al momento assicura di non farsi distrarre da un suo possibile ritorno in nerazzurro: "All'Inter cerco di non pensarci - ha affermato il ragazzo nel corso di un'intervista concessa a Cusano Italia TV - Si tratta della mia squadra del cuore ma devo ancora crescere per arrivare a quel livello”.



Un livello che se raggiunto gli permetterebbe di coronare un altro grande obiettivo personale: “Sarebbe un sogno militare nella Nazionale maggiore, così come sarebbe molto bello giocare in Premier League. Ma quello a cui devo pensare è lavorare ogni giorno con il mio club, poi si vedrà quello che arriverà”.