, ora è lui l'attaccante più vicino ai nerazzurri. Marotta e Ausilio continuano a lavorare per regalare un nuovo centravanti a Inzaghi con tanti nomi arrivati sul tavolo delle opzioni nel corso delle settimane,per citarne un paio. Ora, però, la candidatura del classe '99 ha preso decisamente quota: secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, ora in pole per l'attacco interista.- Scamacca vuole lasciare gli Hammers dopo una stagione deludente e nei piani dell'ex giocatore del Sassuolo c'è il ritorno in Italia: lo conferma anche la decisione di togliere dalla bio di Instagram la dicitura 'giocatore del West Ham', segnale inequivocabile delle volontà del ragazzo. C'è anche lache, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, ha ottenuto il sì del giocatore conpronto a volare a Londra per sbloccare l'affare. Il nodo riguarda sempre le elevate richieste del West Ham, che solo un anno fa ha investitoper Scamacca e ora esige una cifra importante per privarsene: i giallorossi mettono sul tavolo una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in base a presenze e qualificazione alla prossima Champions League, formula che non soddisfa gli Hammers più propensi a un vincolo di riscatto certo. In questo spazio si inserisce l'Inter che scatta: ora Scamacca è il nome più caldo per i nerazzurri.