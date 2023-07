L’infortunio occorso a Tammy Abraham e la scarsa – almeno nell’ultima stagione – affidabilità realizzativa di Andrea Belotti ha riformulato le esigenze di mercato della Roma., oltre a puntellare la mediana con il sempre più vicino arrivo di Renato Sanches,. Nel corso delle ultime settimane, sono tanti i nomi che sono stati accostati al club capitolino ma la dirigenza ha ora bene in mente qual è l’obiettivo da perseguire.– Se un indizio non costituisce una prova, ecco che se si aggiungono altri elementi sommari alla vicenda, ci si dirige verso una risoluzione della nostra problematica.. L’ex Sassuolo, oltre alle parole d’amore versate nei confronti della società giallorosa, ha già tolto la dicitura “giocatore del West Ham” dalla proprio bio di Instagram, dopo la mancata convocazione per le ultime amichevoli disputate dagli Hammers, sintomo di un’ormai sempre più probabile e imminente cessione., visti i 36 milioni di euro sborsati solo la scorsa estate per prelevare la punta azzurra dal Sassuolo.. La dirigenza degli Hammers punta a eliminare il vincolo riguardante le prestazioni del club capitolino, limitando il diritto di riscatto alle sole presenza dell’ex Genoa alla corte di Mourinho.. Pronti, quindi, i giorni di Scamacca: l’aereo di Pinto è pronto a decollare e la speranza è di tornare a Roma con Gianluca Scamacca.