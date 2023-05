Il prossimo 10 giugno, per la finale di Champions League contro il Manchester City, l'Inter giocherà con la maglia nerazzurra. Anche se la squadra inglese giocherà formalmente in casa, Lautaro e compagni scenderanno in campo a Istanbul con la prima divisa, la stessa indossata a Madrid nel 2010. La UEFA è pronta a dare il suo ok: in caso di retromarcia, l'Inter avrebbe giocato con la terza divisa, il completo giallo.