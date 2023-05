Tutto già scritto, tranne una cosa. Ladi Maurizioscende in campo allo Stadio Olimpico di Roma,contro ladell'ex Davide, nel primo: i biancocelesti sono già aritmeticamente qualificati in Champions League, visto il +7 sull'Atalanta quinta, mentre i grigiorossi sono ufficialmente in Serie B, visto il -7 dallo Spezia terzultimo. In ballo per i capitolini c'è però ancora il secondo posto, fondamentale e da blindare: bastano 2 punti per ufficializzare quanto meno il terzo posto e partecipare alla prossima Supercoppa italiana assieme a Napoli, Inter (al momento terza a -2 ma già qualificata per aver vinto la Coppa Italia) e Fiorentina. Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson, rispettivamente 12, 10 e 9 reti in campionato, vogliono arrotondare il bottino, così come Daniel Ciofani, a quota 7.- Dopo il successo per 4-0 nel match d’andata, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Cremonese in Serie A per la seconda volta, dopo il 1929/30. La Lazio ha vinto sei delle sette partite casalinghe (1N) contro la Cremonese in Serie A, segnando 19 reti (2.7 di media a match). La Lazio è imbattuta da 36 match casalinghi (28V, 8N) contro squadre neopromosse in Serie A; l’ultima sconfitta biancoceleste contro queste avversarie risale al 9 gennaio 2011, contro il Lecce (1-2). Con la penalizzazione inflitta alla Juventus, la Lazio ha raggiunto aritmeticamente un posto nella prossima edizione della Champions League; nelle precedenti 14 stagioni, soltanto nel 2020/21 i biancocelesti hanno partecipato alla fase a gironi del torneo. La Cremonese è retrocessa dalla Serie A per la sesta volta in otto stagioni nel massimo torneo. Nel campionato in corso, i grigiorossi hanno perso 20 partite: soltanto nel 1929/30, hanno subito più sconfitte (22 in quel caso) in Serie A. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 20 match di questo campionato; solo tre squadre hanno registrato più di 20 clean sheet in una singola stagione nella storia della Serie A: la Juventus (4 volte – 2011/12, 2013/14, 2015/16 e 2017/18), il Milan (1993/94) e la Roma (2013/14).Da una parte, soltanto il Milan ha realizzato più gol (21) della Lazio (17) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; dall’altra, la Cremonese è la formazione che ha subito più reti (22) nella prima mezz’ora di gara. Da una parte la Lazio è la squadra che è stata più minuti (1306) in vantaggio in questo campionato; dall'altra, soltanto la Sampdoria ha passato più minuti (1409) in svantaggio rispetto alla Cremonese (1171). Dal suo arrivo alla Lazio (dal 2016/17), Ciro Immobile ha realizzato 40 gol in 38 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (inclusa una doppietta nel match d’andata contro la Cremonese). Più in generale, il classe ’90 ha trovato la rete nei due match più recenti (contro Lecce e Udinese) e potrebbe segnare in tre partite di fila in campionato per la prima volta dall’aprile 2022 (quattro in quel caso).Daniel Ciofani, attualmente a quota 99 presenze in Serie A, è il miglior marcatore (otto reti) della Cremonese in questo campionato; l’ultimo giocatore dei grigiorossi ad avere realizzato più gol in una singola stagione di Serie A è stato Andrea Tentoni (nove, nel 1995/96).Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.Sarr; Bianchetti, Ferrari, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meite, Valeri; Galdames; Ciofani, Tsadjout.