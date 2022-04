L'Inter ha puntato Gianluca Scamacca per l'estate. I nerazzurri vogliono affondare il colpo col Sassuolo e stanno pensando all'offerta da presentare per anticipare la concorrenza. La dirigenza vorrebbe abbassare la parte cash aggiungendo alcune contropartite: tra i nomi che possono entrare nell'affare c'è quello di Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 in prestito al Monza e dell'Under 21.