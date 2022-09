Due big match persi su due, numeri disastrosi in difesa, morale sotto i tacchi dopo la sconfitta nel derby: per questo motivo, la dirigenza dell'Inter al completo, Marotta, Zanetti, Ausilio, Baccin, si è presentata stamani alla ripresa degli allenamenti in vista del difficile impegno di Champions League contro il Bayern Monaco, mercoledì a San Siro.



MOMENTO DELICATO - L'Inter rischia di perdere molte delle certezze che, nonostante lo scudetto sfumato, non erano andate in fumo alla fine della scorsa stagione. Per questo i vertici nerazzurri hanno deciso di mandare un segnale forte a tecnico e giocatori, ben consapevoli del fatto che un'affermazione - sul campo, se non nel risultato - contro una delle squadre più nobili al mondo rilancerebbe un avvio di stagione balbettante.



NON C'E' TEMPO - Né per godersi le vittorie, né per farsi prendere dallo sconforto in caso di sconfitta: è arrivata una bella reazione contro la Cremonese dopo il capitombolo con la Lazio all'Olimpico, non sarà altrettanto scontato rialzarsi contro i pluricampioni di Germania. Ma nelle notti di Champions, vedasi le partite contro il Liverpool nella stagione 21-22, gli uomini di Inzaghi sono in grado di andare oltre i momenti di difficoltà.