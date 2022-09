Calhanoglu mesi dopo avrebbe addossato a Inzaghi le colpe della sconfitta, a suo dire maturata per via delle sostituzioni errare, ma in effetti(Dzeko nella foto Ansa)I nerazzurri avevano poi riproposto il bis a Bologna, andando in vantaggio e dominando al Dall’Ara, prima di impazzire al pareggio di Arnautovic., con l’avversario che alza i pugni al cielo dopo aver resistito a parecchi pugni in faccia.. Risparmiasse almeno un po’ di fiato…, contro la Lazio i nerazzurri avevano già mostrato la faccia brutta di quell’anima che continua a sdoppiarsi.“Dopo il pareggio subito la squadra è andata in blackout per trenta minuti e abbiamo regalato tre gol al Milan, sono il primo responsabile di ciò. Non possiamo prendere gol come questi e quelli visti a Roma. Lavorerò su questo aspetto”.- Non sarà semplice, sicuramente.Nel giorno della sua presentazione, l’allora tecnico dell’Inter, Antonio Conte, mise immediatamente in chiaro il primo mattone da cui sarebbe partito il suo lavoro: “No crazy, no more”, rispondendo a Zhang che gli chiedeva se fosse pronto per la “Pazza Inter”.Ecco, forse la prossima volta sarebbe meglio uno psicologo.