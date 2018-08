A pochi giorni dalla fine del mercato turco, il Besiktas non molla e insiste per Joao Mario, che già ha rifiutato il trasferimento a Istanbul preferendogli la permanenza all'Inter. Per cercare di convincere il 25enne portoghese, il club bianconero ha chiesto soccorso al connazionale Pepe, amico e compagno di Nazionale. Al difensore il compito di persuadere Joao Mario ad accettare il trasferimento al Besiktas. Parallelamente, come sottolinea Fanatik, la dirigenza ha avviato una trattativa con l'Inter.