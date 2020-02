Lasse Schone non ha dubbi: Christian Eriksen è il giocatore giusto per l'Inter.



Il regista danese del Genoa, intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, parla del suo connazionale nonché ex compagno di squadra ai tempi dell'Ajax, avallando in toto il suo recente passaggio ai nerazzurri: "È un giocatore straordinario. Guardate nel Tottenham quante occasioni ha permesso di creare, quanti assist ha fatto. Se trasferiamo questo discorso in un club come l'Inter che ha Lukaku in attacco, le occasioni da rete si moltiplicheranno. E poi lui è un ragazzo splendido sul piano umano, un'ottima persona. Gli auguro di far bene tutte le sue partite in Italia, tranne due...".