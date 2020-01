Da un danese all'altro.



Lasse Schone, regista del Genoa sbarcato in Italia la scorsa estate, accoglie in Serie A il nuovo arrivato e suo connazionale Christian Eriksen, neo acquisto dell'Inter



"È un giocatore fantastico - ha dichiarato l'ex centrocampista dell'Ajax a Sky Sport - lo dimostrano i numeri fatti in Premier League. Ovviamente sono contento di ritrovarlo in Italia, gli auguro di vincere tante partite tranne quelle contro di noi".



Ma quando i convenevoli lasciano spazio alla valutazione su chi tra i due sia più bravo a tirare le punizioni, il petto di Schone si gonfia d'orgoglio: "Ovviamente io!".