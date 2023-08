Un altro talento delle giovanili dell'Inter è pronto a volare in Premier League. Nel giorno in cui Cesare Casadei ha trovato il gol vittoria all'esordio con il Leicester emerge con forza la possibilità che il Newcastle completi lo scippo del baby talento irlandese Kevin Zefi.



NON SI STA ALLENANDO - Classe 2005, fantasista di origini albanesi ma nato a Dublino era arrivato in nerazzurro nell'agosto 2021 prelevato dallo Shamrock Rovers. In questi due anni fra Under 17, Under 18, Youth League e Primavera ha all'attivo 46 presenze 22 gol e 11 assist ed è in pianta stabile in tutte le nazionali giovanili irlandesi. Da quando sono iniziate queste voci di mercato di fatto non si è allenato con Christian Chivu e i suoi ragazzi.