per i gol che hanno contrassegnato le ultime tre vittorie, contro Bologna, Sassuolo e Cagliari, è sintomatica di quanto i nerazzurri ormai sentano. A uomini di esperienza, e vincenti, come lo sono, il peso specifico di quelle reti e di quei punti non è sfuggito, e il loro entusiasmo ha fatto da corollario a quello della squadra.: con la capolista a 74 punti e il Milan secondo in classifica a quota 63, ai nerazzurri, sempre che poi i rossoneri le vincano tutte. Ad oggi,. E di fare dei calcoli. Perché connel match di domenica sera sul campo del Napoli (l'ostacolo più duro che attende l'Inter nel prossimo mese)con Spezia, Verona, Crotone e Sampdoria,al Meazza contro i blucerchiati, senza più dover considerare come tali gli ultimi tre impegni della stagione, con Roma,e Udinese.Oltretutto, il fatto digià cucito sul petto, per la squadra e soprattutto per Conte rappresenterebbe, oltre che un simbolico passaggio di consegne,rispetto al passato e rispetto al risultato e alle polemiche che fecero da contorno allagiocata a febbraio.Un passo alla volta quindi, a partire dall'insidiosa, ma con un piano e un obiettivo ben delineati in testa. All'Inter nessuno vuole rischiare di arrivare a giocarsi lo scudetto negli ultimi tre turni, e