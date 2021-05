1-1 tra Sassuolo e Atalanta, a Milano inizia la festa. La città si colora di nerazzurro, l'Inter conquista il 19°scudetto con quattro giornate d'anticipo. I tifosi esplodono per festeggiare un tricolore che mancava dal 2009-10, l'anno del triplete con Mourinho in panchina. Oggi come undici anni fa, Milano si colora di nerazzurro.



