L’Inter è campione d’Italia ma è già ora di pensare al futuro, perché l’appetito vien mangiando e nel calcio, si sa, non è mai facile riconfermarsi. L’incontro tra Zhang e la dirigenza sarà fondamentale per stabilire le strategie future ma Conte sa già quali sono le lacune di questo gruppo, che ha bisogno di pochi ma necessari ritocchi. Ma la prima richiesta del tecnico non è relativa alle entrate. Conte vuole innanzitutto che la squadra non venga smantellata, poi si penserà ai rinforzi.



PRIORITÀ - Un esterno sinistro, un centrocampista e una punta. Per quanto riguarda il centravanti, è ancora aperta la pista che porta a Dzeko, per la terza volta in altrettante sessioni di mercato. L’attaccante bosniaco potrebbe rescindere il contratto con i giallorossi e salutare con una buonuscita, accordandosi poi con l’Inter, che non ha mai interrotto i dialoghi con Lucci. A centrocampo, invece, c’è il vero sogno, il colpo ritenuto più importante: il preferito di Conte e della dirigenza è Rodrigo De Paul, calciatore ritenuto perfetto per le richieste del tecnico salentino. L’esterno sinistro sarà l’ultimo colpo in ordine di importanza, i nerazzurri ci proveranno se avranno le risorse e solo dopo aver sistemato gli altri due reparti. Emerson Palmieri spinge per tornare in Italia e a Conte piace parecchio