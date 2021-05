, al netto di quelle che sono le difficoltà attuali. Dopo 5 anni al comando del club, Suning ha in parte mantenuto la promessa fatta a Moratti: “Riporteremo l’Inter in vetta”. Missione compiuta, almeno in Italia, interrompendo un regno che andava avanti dal 2012, quello della Juventus, non uno qualsiasi.Un trionfo costruito mattone dopo mattone, programmato tra le difficoltà del fair play finanziario e qualche cantonata di mercato che di fatto ha rallentato il processo di crescita.Da Palacio, Biabiany, Jovetic in attacco, a Lukaku, Lautaro, Sanchez. Per non parlare di centrocampo e difesa.Ma soprattutto, non hanno badato a spese quando c’è stato da scegliere gli uomini da mettere al comando.. Lo aveva ammesso il giovanissimo Steven Zhang: “Prima di entrare nell’Inter personalmente non avevo mai visto una partita di calcio”. Una frase emblematica, che raccolse molto scetticismo. Steven Zhang era già presidente da un anno e due stagioni dopo si sarebbe laureato campione d’Italia.Adesso si attendono novità dal futuro, la pandemia ha messo in ginocchio l’economia mondiale e Suning non è stata risparmiata dalla crisi. Ma resta il successo di una proprietà che è stata capace di riportare l’Inter al primo successo dopo l’era Moratti.