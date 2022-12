L'Inter dovrà mettere a segno una cessione importante in questa sessione di mercato, per garantirsi un attivo di cui le casse nerazzurre hanno estremo bisogno. Il nome in cima alla lita dei partenti rimane quello di Denzel Dumfries, vista l'alta valutazione figlia anche delle ottime prestazioni ai Mondiali. In caso l'olandese partisse il profilo individuato da Marotta è quello di Tajon Buchanan, esterno canadese del Bruges. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.