Buona notizia in casa Inter: anche il secondo tampone di Achraf Hakimi ha dato esito negativo. Il club nerazzurro sta lavorando con l’Ats per ottenere tutte le garanzie e certificazioni per permettere al giocatore di essere a disposizione di Antonio Conte per la sfida di oggi contro il Genoa.



L’ex Real Madrid e Borussia Dortmund, che ha saltato la sfida Champions intro il Monchengladbach, è già in viaggio per Genova, dove l’Inter scenderà in campo alle 18. Dove non ci sarà ancora Milan Skriniar: il difensore slovacco è ancora positivo al Covid.