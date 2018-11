Nel calcio si abusa spesso del termine “esame” perché la stagione sportiva è lunga e può presentare diversi snodi cruciali per una squadra.perché il processo di crescita avviato dal tecnico toscano è ancora a metà del lungo percorso che dovrà portare i nerazzurri al pari delle migliori compagini europee. Il progresso, nel calcio, è figlio dell’esperienza, della fiducia, dell’unità di intenti e del senso di appartenenza, che ad Appiano Gentile mancava dai tempi di José Mourinho.L’Inter arriva a Roma in un momento delicato, dopo la sconfitta in Champions contro il Tottenham, che ha strappato dalle mani dei nerazzurri il possesso del proprio destino. Subito dopo ci saranno Juventus (a Torino) e il ritorno col PSV (in casa)., sviluppo o immobilità. L’analisi dovrà ovviamente affacciarsi oltre al risultato, sarà necessario riconoscere l’atteggiamento e soprattutto il coraggio, quello che a Londra si è visto solo a tratti.La prima delle tre sfide, ovvero quella contro la Roma, potrebbe rappresentare il banco di prova più significativo. I giallorossi attraversano un periodo negativo e scenderanno in campo con la rosa falcidiata da diversi infortuni. Dimostrare di saperne approfittare sarebbe il primo concreto passo in avanti da parte dei nerazzurri, che in passato hanno spesso scartato al vento ghiotte opportunità.