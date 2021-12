. I nerazzurri dihanno dominato lo scorso campionato, mettendo l’acceleratore nel girone di ritorno, e stanno conducendo, dopo una partenza a rilento, anche quest’anno, sotto la guida di: non a caso, proprio il 2021 è stato l’anno in cui l’Inter è finalmente riuscita a tornare agli, dieci in più dell’Atalanta che è al secondo posto. Seguono il Napoli con 91, la Juve con 88 e il Milan con 87, poi le romane, mentre la prima delle medio/piccole è il Sassuolo. I fanalini di coda sono invece Parma e Salernitana con 8 miseri punti nel mezzo campionato disputato in quest'anno solare. Il primato dell’Inter ai punti è però certificato anche praticamente da qualsiasi altra statistica di rendimento:, davanti ai 94 del Napoli),, davanti ai 42 della Juve), una in più del Napoli).Sono numeri impressionanti quelli dell’Inter prima di Conte, poi di Inzaghi, non solo all’interno del nostro campionato ma anche se confrontati con quelli delle altre leghe europee.. I Citizens hanno cannibalizzato il 2021 inglese (con), lasciando dietro il vuoto: il Chelsea ne ha fatti 79, il Liverpool 77, chiudono la top 5 Arsenal e Manchester Utd.(e prima del suo allievo Zidane), conpunti in 41 partite, 80 gol fatti e 29 subiti. La sorpresa è il Siviglia di Lopetegui, secondo con 89 punti, davanti a Barcellona, Atletico Madrid e Betis. I: Inseguono, a distanza, Borussia Dortmund (76 punti) e Eintracht Francoforte (70 punti), poi Lipsia e, a pari merito, Wolfsburg, Friburgo e Mainz. La Ligue 1, infine, vinta lo scorso anno dal Lille e dominata quest’anno dal, vede proprio la squadra della capitale in testa alla classifica del 2021, con. Sempre a grande distanza, dietro al Psg si piazzano Monaco (80 punti) e Lille (75 punti). Chiudono la top 5, a pari merito, Lione e Marsiglia.Ricapitolando, quindi,(dietro a City e Bayern)(dietro a City e Real): numeri che, in vista del 2022, vanno fare i più dolci sogni ai tifosi nerazzurri.