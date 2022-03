Lo sfortunato derby di campionato sembrava frutto di tre minuti di follia e invece erano i primi sentori della crisi dell'Inter. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sabato sarà passato un mese esatto dal bivio in cui è sterzata la stagione dell’Inter: da allora il destino ha preso altre strade, il tempo dirà se definitivamente. Di certo, il dominio nerazzurro della prima metà di stagione era stato ben visibile pure nel derby sfortunato di inizio febbraio, anche se quel periodo felice interista sembra essersi perso tra le nebbie. «Ancora ci lecchiamo le ferite di quella partita....», ha appena ammesso Simone Inzaghi. C’è quindi un tarlo nel pensiero, sopravvive il rimpianto. Con l’1-0 di Perisic nel primo tempo l’Inter stava infatti spedendo i cugini a -7, potenzialmente a -10 vista la gara in meno. Tradotto: aveva virtualmente chiuso i giochi scudetto. A fine serata, però, si era ritrovata a -4 senza accorgersene: sembrava solo colpa di 3’ minuti di follia, in realtà erano le prime crepe di una crisi di sistema”.