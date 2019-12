Antonio Conte sta frantumando ogni record possibile e contro la Spal potrebbe raggiungere altri importanti traguardi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come basterebbe un gol nerazzurro per scrivere una nuova pagina di storia.



“Segnare alla Spal significherebbe fare gol in tutte le prime 14 partite (e Conte è il primo tecnico dell’Inter ad essere andato in gol nelle prime 13) di campionato e porterebbe l’Inter ad essere la 5a squadra a riuscirci nel XXI secolo, dopo Juve, Milan, Fiorentina e Roma”.